Проблемы со стабильностью процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений привели к увеличению числа обращений в RMA-отдел производителя

Недавние проблемы со стабильностью процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений стали причиной заметного увеличения обращений пользователей в RMA-отдел компании. Согласно информации ресурса Wccftech, многие владельцы процессоров столкнулись с неисправностями, что привело к необходимости замены чипов.

Особенно интересный случай описал пользователь Reddit с ником Towel4, который обратился в службу поддержки Intel для замены бракованного процессора Core i9-13900K, который все еще находился на гарантии. Однако, как выяснилось, компания Intel не может оперативно удовлетворить запросы клиентов, так как на складах компании не хватает новых чипов. Более того, на складах компании отсутствуют и более новые процессоры, такие как Core i9-14900K, которые могли бы быть предложены в качестве замены. Представители Intel принесли извинения пользователю и сообщили, что ему придется подождать около 4-5 недель до пополнения запасов продукции.

Данная ситуация наглядно демонстрирует текущие проблемы с производственными мощностями и логистикой компании, что закономерно вызывает недовольство среди пользователей, ожидающих решения своих проблем. Ожидается, что Intel предпримет меры для улучшения ситуации и обеспечения достаточного количества процессоров для своих клиентов в будущем.