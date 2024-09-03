В США настаивают на ужесточении Японией антикитайских санкций

Вашингтон требует от Токио усилить антикитайские меры, с целью ограничения технологического развития Китая. Без поддержки Японии усилия американских чиновников могут оказаться не достаточно эффективными, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Согласно источнику, если Япония будет согласна сократить экспорт литографического оборудования в КНР, это может вызвать ответные меры со стороны Пекина в виде серьезных экономических ограничений. В прошлом, в 2010 году, Китай уже вводил временный запрет на продажу некоторых редкоземельных металлов в Японию, что негативно сказалось на стоимости акций японских компаний.

Хотя США и обещают Японии поддержку с поставками полезных ископаемых, некоторые японские экономические эксперты предупреждают, что в Токио не должны слепо следовать указаниям Вашингтона. Они подчеркивают, что агрессивная политика США может привести к нежелательным последствиям для японской экономики. Ситуация остается достаточно напряженной, и будущее экономических отношений между Японией и Китаем будет зависеть от решений Токио в ответ на давление со стороны США.