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link1pc
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
Изменения коснутся не только профессиональных графических адаптеров , но и обычных геймерских моделей

Недавние сообщения о том, что компания NVIDIA была вынуждена внести изменения в графические процессоры на архитектуре Blackwell, получили более конкретные детали от известного инсайдера под ником kopite7kimi. Согласно его информации, изменения затронут не только профессиональные графические ускорители и GPU для центров обработки данных, но и обычные модели видеокарт для геймеров.

Одним из ключевых аспектов является то, что уровень TDP (тепловая мощность) всех новых видеокарт окажется выше, чем это было запланировано изначально. Особенно это касается старших моделей, у которых теплопакет увеличится еще более значительно. Однако конкретные цифры информатор на данный момент не раскрывает.

Авторы портала Wccftech также предполагают, что из-за данных изменений компания NVIDIA может пересмотреть свои планы по выпуску новой линейки графических адаптеров GeForce RTX 5000. Появившаяся ранее информация о переносе анонса новых графических ускорителей с осени 2024-го года на начало 2025-го становятся все более обоснованными. В случае подтверждения, премьерный показ новых 3D-ускорителей может состояться в рамках выставки CES 2025. Эти изменения могут оказать серьезное влияние на рынок графических карт.

#rtx 5000 #geforce rtx 5000 #rtx 5000 ada #rtx 50 blackwell #geforce rtx 50xx 2025 #tdp видеокарт
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