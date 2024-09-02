Следующее поколение консолей совершит самый большой технологический скачок за всю историю существования игровой индустрию

Портал Wccftech ссылается на экспертов из Digital Foundry, которые утверждают, что будущее поколение игровых консолей обещает стать самым значительным технологическим скачком в истории игровой индустрии. Основным двигателем этого прогресса станет машинное обучение.

На сегодняшний день технологии машинного обучения уже активно применяются на ПК и современных игровых приставках. Ярким примером является DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA, которая использует искусственный интеллект для масштабирования изображения, обеспечивая более высокое качество графики при меньших затратах ресурсов. В будущем аналогичные технологии будут внедрены и в новые консоли. Так, PlayStation 5 Pro представит технологию PlayStation Spectral Super Resolution, основанную на машинном обучении, что также позволит значительно улучшить визуальные эффекты и производительность.





Согласно прогнозам, следующее поколение консолей, такие как PlayStation 6 и следующий Xbox (Xbox Next), могут стать устройствами для полноценного 4K-гейминга с частотой 60 кадров в секунду. Однако точные сроки их выхода пока остаются неизвестными. По предварительным оценкам, ждать придется около трех или четырех лет. Тем не менее, будущее игровой индустрии выглядит достаточно многообещающе, и внедрение машинного обучения может кардинально изменить подход к разработке и оптимизации игр.