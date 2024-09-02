Портал Wccftech ссылается на экспертов из Digital Foundry, которые утверждают, что будущее поколение игровых консолей обещает стать самым значительным технологическим скачком в истории игровой индустрии. Основным двигателем этого прогресса станет машинное обучение.
На сегодняшний день технологии машинного обучения уже активно применяются на ПК и современных игровых приставках. Ярким примером является DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA, которая использует искусственный интеллект для масштабирования изображения, обеспечивая более высокое качество графики при меньших затратах ресурсов. В будущем аналогичные технологии будут внедрены и в новые консоли. Так, PlayStation 5 Pro представит технологию PlayStation Spectral Super Resolution, основанную на машинном обучении, что также позволит значительно улучшить визуальные эффекты и производительность.
Согласно прогнозам, следующее поколение консолей, такие как PlayStation 6 и следующий Xbox (Xbox Next), могут стать устройствами для полноценного 4K-гейминга с частотой 60 кадров в секунду. Однако точные сроки их выхода пока остаются неизвестными. По предварительным оценкам, ждать придется около трех или четырех лет. Тем не менее, будущее игровой индустрии выглядит достаточно многообещающе, и внедрение машинного обучения может кардинально изменить подход к разработке и оптимизации игр.