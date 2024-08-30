Позиционирование новых видеокарт поколения AMD RDNA 4 будет похоже на RDNA 1

По информации ресурса Videocardz, ссылающегося на информатора Golden Pig Upgrade, новые видеокарты поколения AMD RDNA 4 будут иметь схожее позиционирование с первым поколением RDNA. Ожидается, что компания планирует выпустить модели вплоть до Radeon RX 8700, но флагманских решений выше этой отметки, таких как RX 8900 или RX 8800, не стоит ждать.

В первом поколении RDNA "флагманской" видеокартой являлась RX 5700 XT, тогда как в последующих сериях RDNA 2 и RDNA 3 AMD представила топовые модели Radeon 6900 XT и Radeon 7900 XTX. Если слухи подтвердятся, это может означать более ограниченный ассортимент для новых ускорителей.

Ранее в августе появились слухи о производительности GPU Navi 48, который должен был стать основой для предполагаемой RX 8800 XT. Однако не исключено, что AMD решит использовать этот чип в более доступной модели RX 8700. Также ожидается, что компания представит более простую версию — Navi 44.

Презентация новых игровых графических ускорителей серии Radeon RX 8000 запланирована на выставке CES 2025, которая пройдет в январе 2025-го года. Внимание к новинкам AMD, вероятно, будет особенно высоким, учитывая ожидания по производительности и ценовым категориям.