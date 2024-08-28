Размер Infinity Cache в ускорителях на базе архитектуры RDNA 4 будет варьироваться от 48 МБ до 64 МБ в зависимости от модели

Согласно последним утечкам, игровые графические адаптеры AMD Radeon на базе архитектуры RDNA 4 могут быть оснащены увеличенным объемом кэша, что обещает значительное улучшение производительности. В зависимости от модели, размер встроенного кэша будет варьироваться от 48 МБ до 64 МБ.

Так, графический процессор Navi 44 получит 48 МБ кэша, в то время как флагманский чип Navi 48 будет оснащен максимальным объемом в 64 МБ. Авторы портала Videocardz также предположили, что технология Infinity Cache может быть обновлена до третьей версии, поскольку в предыдущем поколении RDNA 3 использовалась вторая версия. Хотя подробности о новых улучшениях пока не раскрыты, предполагается, что обновленная подсистема станет работать гораздо быстрее благодаря размещению контроллеров и самой памяти Infinity Cache на едином кристалле.

На данный момент компания AMD не подтвердила дату выхода игровых графических ускорителей на базе RDNA 4, но эксперты ожидают, что эти новинки могут появиться уже в начале 2025-го года. Ранее в сети уже появились и другие детали о видеопамяти в будущих графических адаптерах.