Графический ускоритель имеет кодовое обозначение GFX1201, что подтверждает его принадлежность к видеокартам поколения RDNA 4

Авторы ресурса Videocardz нашли в базе данных бенчмарка Geekbench информацию о графическом процессоре новой серии видеокарт AMD Radeon RX 8000. Графический процессор с кодовым обозначением GFX1201 принадлежит к поколению RDNA 4 и предлагает довольно интересные характеристики.

Согласно данным Geekbench, новая видеокарта оснащена 28 Compute Units (CU). Однако эксперты обращают внимание на то, что это число следует умножить на два, так как в архитектуре RDNA основными блоками являются именно Workgroup Processor (WGP), содержащие в себе по два CU. Если компания AMD не стала менять способ распределения потоковых процессоров, то новинка должна будет иметь 3584 графических ядра.

Кроме этого, в Geekbench есть информация, что максимальная тактовая частота нового GPU составляет 2101 МГц, а объем видеопамяти достигает 16 ГБ.

Однако результаты тестирования вызывают вопросы: даже в наиболее удачном прогоне в тесте OpenCL видеокарта набрала всего 33 241 балл, что в четыре раза меньше количества набранных баллов Radeon RX 7800 XT. Судя по всему, на данный момент в бенчмарке представлена не финальная версия GPU, и дальнейшие оптимизации могут значительно улучшить производительность.