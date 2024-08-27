Графические процессоры AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» будут оснащены памятью GDDR6 до 20 Гбит/с, с 256-битными и 192-битными версиями

Ресурс Wccftech, ссылаясь на достаточно надежного инсайдера под псевдонимом Kepler_L2, опубликовал интересные подробности о видеопамяти ожидаемых графических адаптеров AMD серии Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4.

Согласно представленной информации, флагманский графический адаптер новой линейки будет использовать видеопамять типа GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, шиной 256 бит и пропускной способностью в 640 ГБ/с. В основе данной видеокарты будет использована полноценная версия графического чипа Navi 48.

Кроме того, компания AMD планирует выпустить несколько моделей с урезанными версиями этого графического чипа. Например, предтоповая версия в этой серии получит видеопамять со скоростью передачи данных 18 Гбит/с, шиной 256 бит и пропускной способностью 576 ГБ/с. При этом, самая же доступная видеокарта на базе графического процессора Navi 48 будет иметь видеопамять с шиной 192 бит, скоростью передачи данных 19 Гбит/с и пропускной способностью 456 ГБ/с.

Предполагается, что анонс графических ускорителей Radeon RX 8000 состоится в рамках мероприятия CES 2025.