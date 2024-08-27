В Sony отметили, что повысили цены из-за экономической ситуации в регионе и мире

Компания Sony заявила о повышении цен на свою игровую приставку последнего поколения PlayStation 5. По информации китайского ресурса IT Home, стоимость консоли увеличится на 15 000 иен, что составляет около 100 долларов по текущему курсу. Новые ценники начнут действовать с 2-го сентября текущего года.

Вместе с PlayStation 5 вырастет цена и на аксессуары. К примеру, беспроводной контроллер DualSense теперь будет на 2000 иен дороже (примерно на 15 долларов), а гарнитура виртуальной реальности PS VR2 вырастет в цене с 74 980 до 89 980 иен, т.е. примерно на 35 долларов.

Представители Sony Interactive Entertainment заявили, что данное решение является вынужденным шагом, вызванным не рыночными условиями, а глобальными экономическими колебаниями. Некоторые эксперты предполагают, что обновленные ценники могут быть заделом на ближайшее будущее. Ожидается, что с выходом PlayStation 5 Pro компания сможет предложить «скидки» на предыдущие версии консоли, что должно будет сделать их «более привлекательными» для покупателей.