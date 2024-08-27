На это повлияло усиление конкуренции со стороны отечественных поставщиков и различные правительственные директивы

Утром 27 августа на виртуальной встрече с сотрудниками из Китая руководство IBM сообщило о закрытии региональных подразделений компании. Данное решение повлечет за собой перенос всех текущих исследований и разработок на другие зарубежные предприятия, и оставит без работы более 1000 человек.

Интересным моментом является то, что руководство IBM связывает упадок бизнеса не с геополитической напряженностью, а с ухудшением ситуации в инфраструктурном секторе. Эксперты отмечают, что на это повлияло усиление конкуренции со стороны местных поставщиков и правительственные директивы, призывающие к удалению "всего американского" из различных сфер экономики.

Стоит отметить, что за последние десять лет активность IBM в Китае уже успела значительно снизиться, что отразилось и на доходах компании. В 2022-м году показатели компании упали на 22,7%, а в 2023-м году — еще на 19,6%. В то же время глобальные доходы компании IBM показывают положительный рост, что подтверждает, что проблемы связаны исключительно с региональными факторами.

Закрытие бизнес-подразделений в Китае стало важным этапом для IBM, которая продолжает адаптироваться к меняющимся условиям рынка и внутренней конкуренции.