Hardware Unboxed проверили, есть ли разница в производительности Ryzen 7 9700X при использовании версий Windows 11 23H2 и 24H2

Авторы канал Hardware Unboxed выпустили свежий видеоролик, в котором был протестирован новый процессор AMD Ryzen 7 9700X, и сравнили его производительность на версиях ОС Windows 11 - 23H2 и 24H2 Build 26100.

Ранее AMD уже заявила, что очередное обновление Windows 11 принесет ощутимый прирост производительности для владельцев процессоров Ryzen 9000. Судя по результатам тестов, компания не обманула ожидания пользователей. В большинстве протестированных в Windows 11 24H2 игр, действительно наблюдается прирост количества кадров в секунду, который составил в среднем около 10%. В некоторых играх прирост еще более значителен, в других — менее заметен, но в целом результаты говорят о положительном влиянии обновления на производительность.

Кроме этого, тесты показали, что улучшения коснулись не только процессора Ryzen 7 9700X, но и его предшественника — Ryzen 7700X. AMD ранее также утверждала, что новые оптимизации затронут процессоры поколений Zen 5, а также Zen 4 и Zen 3, и результаты снова подтверждают эти слова.

Эксперты Hardware Unboxed также решили протестировать процессор Intel Core i5-14600K на обеих версиях Windows 11. Интересно, что разница в производительности была заметна только в игре Gears 5. В остальных же протестированных играх процессор от компании Intel не получил никаких значимых преимуществ от обновления до сборки 24H2.