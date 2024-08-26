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Обновление для Windows 11 24H2 заметно увеличило производительность Ryzen 7 9700X и 7700X
Hardware Unboxed проверили, есть ли разница в производительности Ryzen 7 9700X при использовании версий Windows 11 23H2 и 24H2

Авторы канал Hardware Unboxed выпустили свежий видеоролик, в котором был протестирован новый процессор AMD Ryzen 7 9700X, и сравнили его производительность на версиях ОС Windows 11 - 23H2 и 24H2 Build 26100.

Ранее AMD уже заявила, что очередное обновление Windows 11 принесет ощутимый прирост производительности для владельцев процессоров Ryzen 9000. Судя по результатам тестов, компания не обманула ожидания пользователей. В большинстве протестированных в Windows 11 24H2 игр, действительно наблюдается прирост количества кадров в секунду, который составил в среднем около 10%. В некоторых играх прирост еще более значителен, в других — менее заметен, но в целом результаты говорят о положительном влиянии обновления на производительность.

Кроме этого, тесты показали, что улучшения коснулись не только процессора Ryzen 7 9700X, но и его предшественника — Ryzen 7700X. AMD ранее также утверждала, что новые оптимизации затронут процессоры поколений Zen 5, а также Zen 4 и Zen 3, и результаты снова подтверждают эти слова.

Эксперты Hardware Unboxed также решили протестировать процессор Intel Core i5-14600K на обеих версиях Windows 11. Интересно, что разница в производительности была заметна только в игре Gears 5. В остальных же протестированных играх процессор от компании Intel не получил никаких значимых преимуществ от обновления до сборки 24H2.

#ryzen 7 7700x #windows 11 24h2 #ryzen 7 9700x #windows 11 23h2 #тест производительности #тесты в играх #тест процессора #hardware unboxed
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