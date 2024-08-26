Производительности смартфона оказалось недостаточно, чтобы обеспечить приличную частоту кадров или нормальную картинку

Пока разработчики нашумевшей Black Myth: Wukong активно работают над оптимизацией своего проекта для консолей Xbox Series, энтузиасты уже сделали шаг вперед и портировали игру на мобильные устройства.

Пользователь под ником Pirat_Nation представил небольшой видеоролик, демонстрирующий запуск экшена Black Myth: Wukong на смартфоне. Хотя точная модель мобильного устройства не была раскрыта, известно, что тестовая платформа базируется на достаточно производительном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750.

Для того, чтобы игра заработала на мобильном устройстве, энтузиастам пришлось значительно снизить как разрешение рендеринга, так и настройки графики. В результате игра работает с заметными тормозами, а частота кадров держится на уровне 14 FPS, изредка достигая максимального количества кадров в 19 FPS. Несмотря на текущие технические ограничения, сам факт запуска столь графически сложной игры на мобильном устройстве впечатляет.

На данный момент использование этой портированной версии ограничено, но успешные эксперименты подобного рода вселяют надежду на то, что в ближайшие годы на рынке могут появиться полноценные игровые мобильные устройства, которые смогут запускать подобные ААА-проекты без компромиссов.