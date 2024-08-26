Из Intel уходят ключевые управленцы и старшие специалисты, которые в течение десятков лет трудились над созданием актуальных продуктов

Ситуация в Intel продолжает ухудшаться: вслед за уходом генерального директора Лип-Бу Тана компанию решили покинуть еще четыре высококвалифицированных специалиста. Эти изменения ставят под сомнение будущее компании, которая на протяжении десятилетий была лидером в области полупроводниковых технологий.

Среди ушедших специалистов — Дебби Марр, главный архитектор группы Intel Fellow and Advanced Architecture Development Group, которая проработала в компании на протяжении 33-х лет. Она внесла значительный вклад в разработку и продвижение технологии Intel Hyper-Threading, ставшей основой для многих современных процессоров.

Главный инженер и архитектор процессоров Марк Дешен, проработал в компании 16 лет и принимал участие в создании таких архитектур, как Haswell и Broadwell, Goldmont и Goldmont Plus, а также Tremont и Skymont. Его уход также является серьезной потерей для компании.

Главный инженер Intel и ключевой технический эксперт с 22-летним стажем Джонатан Пирс, также покинул компанию. Он был вовлечен в разработку нескольких поколений процессоров Intel Core, что делает его уход особенно болезненным для команды.

Имеющий более 20-и лет опыта технического руководства в разработке продуктов Intel Шрикант Шринивасан, также решил покинуть компанию. Он принимал участие в создании таких архитектур, как Nehalem, Haswell и Broadwell. Кроме этого, он занимал руководящую должность в разработке процессоров для серверов.

Теперь все четверо специалистов планируют создать собственный стартап под названием AheadComputing, который будет сосредоточен на разработке процессоров с использованием архитектуры RISC-V. Подробности о новом проекте пока остаются неизвестными, однако это событие может оказать серьезное влияние на конкурентоспособность Intel в будущем.