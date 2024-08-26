GeForce RTX 5060M будет сопоставима с актуальной GeForce RTX 4070M в играх, а с трассировкой лучей RTX 5060M справится даже лучше

Портал Wccftech, со ссылкой на инсайдера Golden Pig Upgrade, опубликовал интересные подробности о графическом ускорителе среднего класса GeForce RTX 5060 Mobile. Ожидается, что новая модель будет оснащена GPU GB206 и получит видеопамять формата GDDR7 с впечатляющей скоростью работы 28 Гбит/с.

Согласно информации, производительность RTX 5060 Mobile в играх будет находится на уровне актуальной GeForce RTX 4070M, а при использовании трассировки лучей будет демонстрировать даже лучшие результаты. Это должно особенно порадовать геймеров, которые стремятся к качественной графике без значительных затрат энергии.

Одним из главных преимуществ новой видеокарты станет снижение уровня TDP — с 140 до 115 Вт. Это должно не только повысит производительность, но и улучшит энергоэффективность. Объем видеопамяти нового графического ускорителя составит 8 ГБ, что также поспособствует улучшению игровых возможностей.

Линейка видеокарт GeForce RTX 50 Blackwell, включая RTX 5060 Mobile, будет представлена позднее в текущем году. Все модели будут оснащены видеопамятью типа GDDR7, более современной версией DLSS и смогут продемонстрировать достаточно впечатляющие результаты в задачах с использованием искусственного интеллекта.