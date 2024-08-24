Поисковая система «Яндекса» обновилась и теперь может скрывать из результатов поиска материалы, найденные на YouTube

Поисковая система «Яндекса» обновила свои алгоритмы и теперь предоставляет пользователям возможность скрывать результаты поиска, связанные с видеохостингом YouTube. Для этого был введен специальный "переключатель", который можно включать и отключать по желанию пользователя.

Более того, обновление включает уведомления для пользователей о том, что владелец YouTube нарушает законы Российской Федерации. Это подчеркивает стремление «Яндекса» адаптироваться к изменяющимся условиям и поддерживать интерес пользователей к отечественным сервисам.

Стоит напомнить, что информация о замедлении работы YouTube в России стала появляться в середине июля текущего года. Официальные лица на тот момент заявляли, что проблемы в работе видеохостинга связаны не с блокировкой, а с ухудшением качества работы оборудования компании Google. Однако вскоре энтузиасты нашли способы обойти эти трудности. Тем не менее, блогеры столкнулись с новыми проблемами: Google отключила монетизацию YouTube для России, что вынуждает авторов переносить свои материалы на альтернативные платформы с использованием специальных инструментов.

К слову, на фоне этих событий, отечественные сервисы теперь получают возможность занять освободившуюся нишу и предложить пользователям новые решения для размещения контента.