Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring за 400 долларов невозможно отремонтировать из-за сложной конструкции устройства

Летом текущего года Samsung анонсировала свое первое умное кольцо Galaxy Ring, и специалисты iFixit уже успели провести тестирование нового устройства на предмет его ремонтопригодности.

Результаты тестирования не вызывают восторга: умное носимое устройство стоимостью 400 долларов США оказалось неремонтопригодным. Например, пользователи не смогут заменить встроенный в устройство аккумулятор, не нанеся серьезного ущерба самому умному кольцу. Проблема заключается в доступе к электронным компонентам. Для этого нужно расплавить слой эпоксидной смолы и аккуратно отколоть его с помощью иголки или булавки.

Специалисты iFixit заявили, что все элементы устройства, такие как центральный процессор, память, а также модули Bluetooth и NFC, расположены так плотно, что их замена практически невозможна.

Кроме того, эксперты отметили, что из-за отсутствия возможности ремонта срок службы кольца может составить всего около двух лет, что соответствует предполагаемой продолжительности работы используемого здесь аккумулятора. Тип аккумулятора, используемого в смарт-кольце Galaxy Ring, не указан в предоставленной информации.