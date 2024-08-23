Black Myth: Wukong оказалось не слишком требовательна к производительности процессора - для этой игры куда важнее мощный графический адаптер

Ресурс PCGamesHardware представил результаты тестирования десяти наиболее популярных процессоров в новом экшене Black Myth: Wukong.

Тесты проводились на компьютере с высокопроизводительным графическим ускорителем GeForce RTX 4090 и операционной системой Windows 11, при этом rBAR был включен. Использовались максимальные настройки графики с включенным Full Ray Tracing. Производительность также отдельно оценивалась в режимах Pathtracing и Raytracing.

Наилучшие результаты сумел продемонстрировать флагманский процессор Intel Core i9-14900KS, который обошел Ryzen 9 7800X3D как по средней частоте кадров, так и по показателю 1 % fps. Более доступные процессоры Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i5-13600K также отлично справляются с игрой.

В то же время, более старые модели, такие как Ryzen 5 3600 и Intel Core i7-4790K, значительно ограничивают потенциал высокопроизводительной GeForce RTX 4090.

В целом, игра Black Myth: Wukong не предъявляет слишком высоких требований к производительности процессора. Для этой игры гораздо важнее иметь мощную видеокарта. Запуск игры Black Myth: Wukong состоялся всего несколько дней назад - 20-го августа, и игра уже приобрела огромную популярность, установив рекорд онлайна среди одиночных игр на платформе Steam.