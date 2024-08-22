Обновление Windows, направленное на устранение уязвимости Secure Boot в загрузчике GRUB, вызвало серьезные проблемы у пользователей с двойной загрузкой

На днях компания Microsoft выпустила очередное обновление безопасности, направленное на устранение уязвимости в загрузчике GRUB (GRand Unified Bootloader). Данная уязвимость позволяла обходить механизм безопасной загрузки операционной системы, что создавало риски для конфиденциальности данных пользователей. Однако, установка свежего патча привела к неожиданным последствиям.

Пользователи, настроившие свои ПК на двойную загрузку Windows и Linux, сообщают о том, что после обновления они вообще потеряли возможность загрузить Linux. Журналисты ресурса Ars Technica отметили, что проблема затрагивает множество популярных дистрибутивов, включая Debian, Ubuntu и Linux Mint.

Для тех, кто не может ждать исправления от Microsoft, существуют обходные пути. Один из них — войти в меню UEFI/BIOS и полностью отключить функцию безопасной загрузки. Если вы по каким-либо причинам не хотите отключать безопасную загрузку, можно воспользоваться другим вариантом — удалением политики SBAT, реализованной в обновлении безопасности. Однако данный метод может повлечь за собой дополнительные риски и не рекомендуется для неопытных пользователей.

Компания Microsoft уже в курсе возникшей проблемы и, вероятно, работает над её устранением. Пользователям рекомендуется следить за официальными обновлениями от разработчиков.