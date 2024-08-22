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Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
Moore's Law is Dead раскрыл новую информацию о графическом адаптере Radeon RX 8800 XT на архитектуре RDNA 4

Небезызвестный инсайдер под ником Moore's Law is Dead поделился новыми подробностями о предстоящем графическом процессоре Radeon RX 8800 XT, который будет основан на новой архитектуре RDNA 4. По его данным, основой этой достаточно мощной видеокарты станет GPU Navi 48.

Графический ускоритель Radeon RX 8800 XT получит следующие технические характеристики:

- Блоки CU: 64

- Частота чипа: от 2,9 до 3,2 ГГц

- Видеопамять: 16 ГБ формата GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с

- Шина памяти: 256 бит

- TDP (теплопакет): от 210 до 280 Вт

Одним из ключевых преимуществ Radeon RX 8800 XT станет значительное увеличение производительности относительно предыдущего поколения при трассировке лучей. По утверждениям информатора, в играх с RT новая видеокарта сможет соперничать с GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а возможно, даже доберется до уровня GeForce RTX 4080. В нативном разрешении производительность новинки также ожидается на одном уровне с RTX 4080, что может сделать RX 8800 XT весьма привлекательным вариантом для геймеров.

Radeon RX 8800 XT должна появиться в продаже уже в четвертом квартале текущего года. Хотя карта будет оснащена референсной системой охлаждения, продажи на официальном сайте AMD не планируются. Предполагаемая цена новинки составит от 499 до 599 долларов.

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