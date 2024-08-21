Сражаться ночью в S.T.A.L.K.E.R. 2 куда сложнее, чем днем, поскольку противников плохо видно

На презентации Xbox в рамках выставки Gamescom 2024 разработчики шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, во главе с Евгением Григоровичем, продемонстрировали новый захватывающий геймплей и поделились комментариями о предстоящем релизе.

В представленном ролике игроки смогли увидеть игровой процесс в ночное время суток. В ходе выполнения квеста главный герой вступает в напряженную перестрелку с врагами. Ночные сражения в S.T.A.L.K.E.R. 2 оказываются значительно сложнее, чем дневные: противников видно хуже, и игрокам приходится активно использовать элементы окружения для укрытия от вражеского огня.

Во второй половине ролика разработчики также продемонстрировали меню настройки оружия. Интересной особенностью стало то, что для установки модулей, таких как оптика, не требуется заходить в отдельное меню — все можно сделать прямо во время игрового процесса.

Напоминаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября этого года и будет доступен на ПК и консолях Xbox Series X/S. С момента релиза игра станет частью каталога Game Pass, что позволит подписчикам сразу погрузиться в мир Зоны.