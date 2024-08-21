Samsung Odyssey 3D может демонстрировать трехмерное изображение без использования специальных очков

Южнокорейская компания Samsung на мероприятии Gamescom 2024 представила 3D-монитор Odyssey 3D. Особенность устройства заключается в том, что оно способно демонстрировать "трехмерное" изображение без необходимости использования специальных очков.

Odyssey 3D использует передовую технологию отображения светового поля (LFD), которая позволяет преобразовывать 2D-контент в захватывающие 3D-изображения благодаря лентикулярной линзе на передней панели устройства. Технологии Eye Tracking и View Mapping обеспечивают максимальный комфорт при просмотре: первая отслеживает положение глаз пользователя с помощью встроенной камеры, а вторая корректирует изображение для улучшения восприятия глубины.

Кроме того, монитор предлагает возможность быстрого переключения между 2D и 3D режимами, что делает его универсальным решением для различных задач — от игр до просмотра фильмов.

Технические характеристики Odyssey 3D также находятся на достаточно высоком уровне: разрешение 4K, частота обновления 165 Гц и время отклика GtG всего 1 мс. Что касается коммутационных возможностей, монитор оснащен одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, поддерживающими технологию AMD FreeSync Premium.

Samsung продолжает задавать высокую планку в сфере технологий, а новый Odyssey 3D может стать интересным предложением для геймеров и любителей качественного контента.