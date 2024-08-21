Официального патча для решения проблем в Black Myth: Wukong на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений пока нет, но разработчики предложили временное решение.

Разработчики Black Myth: Wukong сообщили о возможных проблемах с производительностью в игре на системах, оснащенных процессорами Intel 13-го и 14-го поколений. Даже при наличии установленных патчей и обновленных микрокодов, пользователи все же могут столкнуться с нестабильной работой игры.

На платформе Steam в настоящее время обсуждаются проблемы утечки видеопамяти, которые, по мнению игроков, могут быть связаны с процессорами Raptor Lake. Основной причиной сбоя считается ошибка при компиляции шейдеров, которая может приводит к вылетам и ухудшению производительности.

Хотя официального патча для решения данной проблемы пока не существует, разработчики Black Myth: Wukong предлагают игрокам временное решение: отключить компиляцию шейдеров в настройках игры. Это может помочь устранить вылеты и утечку памяти, но не дает гарантий стабильной работы на всех игровых системах.

Специалисты также советуют обновить прошивку до последней версии или рассмотреть возможность настройки напряжения процессора через BIOS или с помощью специализированных приложений. Игрокам также настоятельно рекомендуется следить за обновлениями от разработчиков и Intel для получения дальнейших инструкций и решений по устранению возникших проблем.