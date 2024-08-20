Будущие гаджеты Fitbit будут выпускаться только в категории фитнесс-трекеров

Компания Google приобрела известный бренд Fitbit, который сумел завоевать популярность благодаря своим смарт-часам, еще в 2021-м году. Однако после покупки бренда ассортимент моделей Fitbit резко сократился, и теперь в Google заявили о полном прекращении выпуска моделей умных часов под данным брендом.

Последними моделями бренда стали Versa 4 и Sense 2, представленные еще в 2022-м году. Тем не менее, говорить о полном исчезновении бренда Fitbit преждевременно. Бренд сосредоточится на производстве фитнес-браслетов, которые должны будут конкурировать с такими моделями, как Xiaomi Smart Band и HONOR Band. Это решение позволит Fitbit сохранить свою нишу на рынке носимой электроники.

Поклонникам смарт-часов Fitbit Google предлагает присмотреться к Pixel Watch. В последней модели используются функции для отслеживания здоровья, разработанный именно для Fitbit. Таким образом, актуальные Pixel Watch можно считать продолжением традиций смарт-часов Fitbit, но уже под новым брендом.