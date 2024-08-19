PCGamesHardware протестировали Hunt: Showdown 1896 - потребуется ПК с дорогим компонентами

Немецкий ресурс PCGamesHardware провел тестирование улучшенной версии игры Hunt: Showdown 1896 с использованием 16 различных видеокарт. Тестирование осуществлялось на высокопроизводительном ПК с процессором Intel Core i9-13900KS в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-7600.

Результаты тестов показали, что для комфортной игры в разрешении **1080p** на высоких настройках пользователям потребуется видеокарта уровня Radeon RX 7900 GRE или GeForce RTX 3090 и выше.

При переходе на разрешение 2K для достижения стабильных 60 fps необходимы уже более мощные решения, такие как GeForce RTX 4080 SUPER, Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4090.

Однако в 4K ситуация становятся еще более сложной: даже самая дорогая и мощная видеокарта — GeForce RTX 4090 — не справляется со своей задачей, выдавая лишь 58,5 fps. Остальные видеокарты показывают результаты ниже 50 fps, что делает игру практически неиграбельной.

К сожалению, видеокарты среднего уровня и бюджетные модели не подходят для комфортной игры в Hunt: Showdown 1896, что делает игру одной из самых требовательных в своем жанре после обновления. Вывод редакции однозначен: чтобы насладиться новыми возможностями игры, игрокам потребуется ПК с дорогостоящими компонентами.