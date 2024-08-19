ZOTAC выпустила тематическую версию GeForce RTX 4070 SUPER в честь ожидаемой игры Black Myth: Wukong

Компания ZOTAC анонсировала выпуск новой версии графического ускорителя GeForce RTX 4070 SUPER, приуроченного к скорому выходу ожидаемого боевика Black Myth: Wukong.

Новинка будет выполнена в уникальном дизайне и основана на популярной модели Trinity с небольшим заводским разгоном. На задней панели карты будет расположено изображение Короля обезьян — главного героя игры, что придаст адаптеру особую атмосферу и уникальность.

Внутри ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER Black Myth: Wukong Edition установлен графический чип AD104-350, оснащенный 7168 ядрами, работающими на частоте до 2505 МГц. Кроме того, видеокарта оснащена 12 ГБ памяти типа GDDR6X (не GDDR6) работающей на скорости 21 Гбит/с.

За эффективное охлаждение будет отвечать система из трех вентиляторов, которая сможет обеспечить стабильную работу даже в самых требовательных играх.

Хотя стоимость новинки пока не раскрыта, она уже доступна на китайском сайте компании ZOTAC. Игра Black Myth: Wukong, вдохновившая дизайн карты, выйдет 20 августа 2024 года.