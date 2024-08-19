РРЦ на Ryzen 9 9900X в Германии составляет 539 евро, но магазины выставили новый процессор за 499 евро

Зарубежные СМИ уже успели обратили свое внимание на снижение цен на новый процессор AMD Ryzen 9 9900X, который совсем недавно поступил в продажу. В то время как рекомендованная розничная цена (РРЦ) в Германии составляет 539 евро, многие магазины уже предлагают новинку за 499 евро. Аналогичная ситуация наблюдается во Франции и Австрии.

На данный момент неясно, является ли это официальной корректировкой цен со стороны AMD или же ритейлеры самостоятельно снижают стоимость в условиях жесткой конкуренции. Как отмечает портал Videocardz, на немецком рынке существует множество официальных продавцов процессоров Ryzen, что заставляет магазины активно бороться за покупателей. Если один из ритейлеров снижает цену, остальным вынуждены следовать его примеру, чтобы не потерять клиентов.

Интересно, что в США на момент написания новости подобных ценовых корректировок не наблюдается. Согласно данным розничного магазина Mindfactory в Германии, серия процессоров Ryzen 9000 не смогла вызвать особого интереса у покупателей, что может свидетельствовать о дальнейшем снижении цен на новые процессоры AMD в будущем.