OfficeSuite позиционируется как полноценный аналог существующих офисных приложений

Российская IT‑компания Pro32 объявила о выпуске нового многофункционального офисного пакета под названием OfficeSuite. Это решение позиционируется разработчиками как полноценная альтернатива существующим ныне офисным приложениям и предлагает пользователям широкий спектр возможностей для работы с различными таблицами, документами, презентациями и файлами в формате PDF.

Среди интересных функций OfficeSuite также выделяются встроенные календарь и почтовый клиент, которые могут функционировать без подключения к интернету. Также разработчики подчеркнули совместимость OfficeSuite с файлами Microsoft Office, iWork, а также OpenOffice, что позволяет пользователям легко интегрироваться в уже существующие рабочие процессы.

OfficeSuite также представляет возможности интеграции с наиболее популярными облачными сервисами, такими как OneDrive и Google Drive, а также Dropbox. Кроме этого, пользователи смогут получить доступ и к облачному хранилищу объемом от 5-ти до 100 ГБ. Приложение имеет поддержку 20-ти языков, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей.

Покупатели могут выбрать между двумя версиями OfficeSuite: лицензия Personal предназначена только для одного пользователя и будет стоить 1999 рублей в год, а лицензия Family обеспечивает доступ сразу 6-ти пользователям по цене 7000 рублей ежегодно.