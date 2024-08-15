PCGamesHardware протестировали Black Myth: Wukong с помощью добавленного в Steam бенчмарка

Ресурс PCGamesHardware провел тщательное тестирование ожидаемого экшена Black Myth: Wukong с использованием нового бенчмарка. Тестирование охватило разрешения 1080p, 2K и 4K, а также режимы Standard Ray Tracing и Full Ray Tracing на достаточно мощном компьютере с процессором Intel Core i9-12900K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400.

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Результаты тестов показали, что для достижения стабильных 60 fps в разрешении 1080p с включённым режимом Standard Ray Tracing необходимы графические карты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 4090или Radeon RX 7900 XTX. В разрешении 2K эта игра оказалась по силам только Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090. В свою очередь, в 4K только GeForce RTX 4090 смогла обеспечить более 60 fps.

Когда речь заходит о режиме Full Ray Tracing, ситуация становится ещё более плачевной: только GeForce RTX 4090 смогла выдать более 60 fps в 1080p и оказалась единственной подходящей видеокартой для игры в разрешении 2K. Все остальные графические карты продемонстрировали частоту кадров ниже 60 fps как в 1080p, так и в 2K, а в 4K не смогли обеспечить приемлемую производительность.

Тесты подтвердили высокие требования движка Unreal Engine 5, на котором построена игра, к аппаратному обеспечению.