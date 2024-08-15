Корейский гигант SK hynix, один из крупнейших производителей микросхем, планирует значительное повышение цен на оперативную память DDR5 уже в ближайшие кварталы. Данное решение связано с увеличением спроса на высокоскоростную память, особенно в сфере искусственного интеллекта.
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Согласно информации от Taiwan Economic Daily, SK hynix и другие производители, включая Samsung, перенаправляют свои ресурсы на производство памяти HBM, что приводит к снижению объемов выпуска DRAM. В результате этого, SK hynix планирует увеличить стоимость DDR5 на 15-20%, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации и компенсировать затраты.
Ожидается, что это повышение цен отразится на потребительском рынке, где уже давно циркулируют слухи о возможном росте стоимости чипов DRAM. Другие производители могут последовать примеру SK hynix, что может привести к дальнейшему увеличению цен на оперативную память.
Потребители и производители оборудования должны быть готовы к изменениям на рынке, которые могут повлиять на стоимость сборок и готовой продукции в ближайшем будущем.