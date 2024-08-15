Основной причиной роста цен на память DDR5 является высокий спрос на HBM, вызванный развитием технологий искусственного интеллекта

Корейский гигант SK hynix, один из крупнейших производителей микросхем, планирует значительное повышение цен на оперативную память DDR5 уже в ближайшие кварталы. Данное решение связано с увеличением спроса на высокоскоростную память, особенно в сфере искусственного интеллекта.

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Согласно информации от Taiwan Economic Daily, SK hynix и другие производители, включая Samsung, перенаправляют свои ресурсы на производство памяти HBM, что приводит к снижению объемов выпуска DRAM. В результате этого, SK hynix планирует увеличить стоимость DDR5 на 15-20%, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации и компенсировать затраты.

Ожидается, что это повышение цен отразится на потребительском рынке, где уже давно циркулируют слухи о возможном росте стоимости чипов DRAM. Другие производители могут последовать примеру SK hynix, что может привести к дальнейшему увеличению цен на оперативную память.

Потребители и производители оборудования должны быть готовы к изменениям на рынке, которые могут повлиять на стоимость сборок и готовой продукции в ближайшем будущем.