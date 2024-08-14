Минюст Соединенных Штатов собирается разделить компанию Google после прошедшего в Вашингтоне суда

Недавнее решение суда, касающееся монополизации Google на рынке онлайн-поиска, может привести к достаточно серьезным последствиям для технологического гиганта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои собственные источники, Минюст США уже приступил к рассмотрению возможности принудительного разделения компании.

реклама

Если данная возможность будет реализована, она грозит стать самым масштабным разделом в США со времен AT& T в 1980-х годах. Среди самых вероятных сценариев — отделение как ОС Android, так и браузера Chrome от основной структуры Google. Также обсуждается возможность продажи рекламной платформы AdWords.

Стоит отметить, что разделение — это не единственная опасность, которая может грозить Google. Министерство юстиции, возможно, попробует запретить эксклюзивные сделки компании. Это коснется многомиллиардных контрактов технологического гиганта с производителями смартфонов, при помощи которых поисковая система Google продолжает являться выбором по умолчанию на огромном количестве устройств.

В настоящее время как Google, так и Министерство юстиции отказываются как-либо комментировать текущую ситуацию. Тем не менее, становится вполне очевидно, что технологический ландшафт может кардинально измениться уже в самое ближайшее время.