Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем

Федеральный суд США обвинил компанию Google в злоупотреблении своей рыночной властью для подавления конкуренции в сфере интернет-поиска. Это может привести к распаду Alphabet, материнской компании Google.



Суд постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство, вложив миллиарды долларов в превращение своего поискового сервиса в стандартный для большинства устройств и браузеров. Это первая крупная победа федеральных властей за последние два десятилетия, направленная на борьбу с доминированием технологического гиганта на рынке.

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Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что победа над Google является исторической победой для американского народа. Он подчеркнул, что ни одна компания не стоит выше закона, и Министерство юстиции будет продолжать обеспечивать соблюдение антимонопольных законов.

Постановление суда открывает возможность для второго судебного разбирательства, в ходе которого стороны будут искать способы исправления ситуации. Эксперты не исключают, что в результате этого процесса может возникнуть вопрос о распаде Google и ее материнской компании Alphabet.

Судья Мехта отметил, что Google поддерживает свой рост доходов и высокую операционную прибыль, постоянно увеличивая инвестиции в свою поисковую систему. В 2021 году компания потратила 26,3 миллиарда долларов на то, чтобы ее поисковая система использовалась по умолчанию на большинстве смартфонов и браузеров по всему миру. Текущая рыночная конкуренция не может ограничить эти инвестиции.

Последствия данного решения для Google пока неясны. Одним из возможных вариантов наказания может стать запрет на оплату размещения поисковой системы на iPhone и других устройствах, а также в браузерах. Однако некоторые эксперты считают, что это может обернуться выгодой для Google: компания сможет избежать «откатов», хотя маловероятно, что Apple откажется от сотрудничества с таким крупным игроком.