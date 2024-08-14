Hardware Unboxed опубликовали разгромный обзор Ryzen 9 9950X

AMD наконец-то сняла запрет на публикацию обзоров своих новых процессоров Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X, однако, судя по первым отзывам, ожидания снова не оправдались. Hardware Unboxed опубликовали разгромный обзор Ryzen 9 9950X, в котором отметили, что новинка практически не выделяется на фоне своего предшественника — Ryzen 9 7950X.

реклама

В многопоточном тесте Cinebench 2024 Ryzen 9 9950X показал лишь 4% прирост производительности при схожем энергопотреблении. В одноядерном тесте ситуация выглядит несколько лучше — здесь процессор обошел предшественника на 11%, что делает его сопоставимым с Core i9-14900K.

Однако в других бенчмарках результаты оказались менее впечатляющими. В тесте 7-Zip новый чип показал на 5% худшие результаты в компрессии и на 2, 5% в декомпрессии по сравнению с Ryzen 9 7950X. В Blender Open Data и Corona 10 Ryzen 9 9950X продемонстрировал лучший результат, но в Adobe Photoshop 2024 прирост составил всего 5%. В Premiere Pro новый процессор оказался лишь на 2% быстрее своего предшественника.

Что касается игровой производительности, то здесь Ryzen 9 9950X разочаровал еще больше, показав всего 1% прироста по сравнению с Ryzen 9 7950X. Более того, функция PBO (Precision Boost Overdrive) не дала заметного прироста производительности, но при этом увеличила энергопотребление более чем на 50 Вт.

В результате, по соотношению fps на доллар, Ryzen 9 9950X оказался самым невыгодным выбором. Блогеры Hardware Unboxed настоятельно рекомендуют обратить внимание на Ryzen 9 7950X3D или Ryzen 9 7900X3D вместо новинки.