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link1pc
Realme представила зарядку SuperSonic Charge мощностью 320 Вт
Новая зарядка Realme SuperSonic умеет заряжать батарею смартфона за 4,5 минуты

Компания realme анонсировала свою новую технологию быстрой зарядки SuperSonic Charge, которая обещает стать самой быстрой в мире. По заявлению производителя, с помощью этой технологии смартфон с аккумулятором на 4400 мА*ч можно зарядить с 2 до 100% всего за 4,5 минуты. Это на полминуты быстрее, чем аналогичные решения, такие как 300-ваттная зарядка от Redmi.

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SuperSonic Charge выполнена в форм-факторе 240-ваттного блока питания realme, и ее эффективность впечатляет: отношение площади блока к мощности составляет 3,3 Вт/см3. Для удобства пользователей предусмотрены два слота USB-C. Технология также совместима с протоколами SuperVOOC, Power Delivery и UFCS.

Важной особенностью SuperSonic Charge является встроенный преобразователь напряжения с воздушным зазором AirGap. Эта система снижает напряжение до безопасных 20 В для аккумулятора, обеспечивая при этом высокую эффективность блока питания на уровне 98%.

Кроме того, realme поделилась информацией о разработке нового аккумулятора для смартфона, который будет состоять из четырех ячеек толщиной менее 3 мм каждая и общей емкостью 4420 мА*ч. Это может стать основой для будущего складного смартфона компании. На данный момент realme не сообщила о сроках выхода технологии SuperSonic Charge, но ожидания пользователей уже высоки.

#realme #быстрая зарядка #supersonic charge #зарядка 320 вт
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