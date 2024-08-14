Новая зарядка Realme SuperSonic умеет заряжать батарею смартфона за 4,5 минуты

Компания realme анонсировала свою новую технологию быстрой зарядки SuperSonic Charge, которая обещает стать самой быстрой в мире. По заявлению производителя, с помощью этой технологии смартфон с аккумулятором на 4400 мА*ч можно зарядить с 2 до 100% всего за 4,5 минуты. Это на полминуты быстрее, чем аналогичные решения, такие как 300-ваттная зарядка от Redmi.

реклама

SuperSonic Charge выполнена в форм-факторе 240-ваттного блока питания realme, и ее эффективность впечатляет: отношение площади блока к мощности составляет 3,3 Вт/см3. Для удобства пользователей предусмотрены два слота USB-C. Технология также совместима с протоколами SuperVOOC, Power Delivery и UFCS.

Важной особенностью SuperSonic Charge является встроенный преобразователь напряжения с воздушным зазором AirGap. Эта система снижает напряжение до безопасных 20 В для аккумулятора, обеспечивая при этом высокую эффективность блока питания на уровне 98%.

Кроме того, realme поделилась информацией о разработке нового аккумулятора для смартфона, который будет состоять из четырех ячеек толщиной менее 3 мм каждая и общей емкостью 4420 мА*ч. Это может стать основой для будущего складного смартфона компании. На данный момент realme не сообщила о сроках выхода технологии SuperSonic Charge, но ожидания пользователей уже высоки.