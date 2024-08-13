Вероятно, IMDb опубликовал эту информацию раньше времени, поскольку вскоре после появления страницы Grand Theft Auto VI данные были удалены

Сегодня на портале IMDb появилась страница долгожданного проекта Grand Theft Auto VI, которая привлекла внимание геймеров и поклонников серии. На странице были представлены все доступные материалы по игре, включая скриншоты, трейлеры и описание. Однако самым интересным моментом стало раскрытие даты релиза игры: согласно информации сайта, выход GTA 6 запланирован на 27 октября 2025 года.

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Вполне вероятно, что IMDb опубликовал эту информацию раньше времени, поскольку вскоре после появления страницы эти данные были удалены. Тем не менее, это может быть подтверждением ранее озвученной информации от Take-Two, которая в своем отчете уже подтвердила, что планирует запуск Grand Theft Auto VI осенью следующего года.

На данный момент проект разрабатывается только для консолей последнего поколения — это PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Информации о ПК-версии игры пока нет, что оставляет поклонников в ожидании дальнейших обновлений. Официальные источники также пока не подтвердили дату релиза Grand Theft Auto VI.