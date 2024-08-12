GSC Game World провела масштабную презентацию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на официальном Twitch-канале Xbox с демонстрацией геймплея.

На официальном Twitch-канале Xbox состоялась большая презентация долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанной студией GSC Game World. В ходе мероприятия разработчики продемонстрировали геймплей и прохождение одной из сюжетных миссий, а также раскрыли множество интересных деталей о проекте.

реклама

В игре будет представлен высокий уровень свободы, позволяющий игрокам глубоко исследовать Зону отчуждения. Однако, чтобы увидеть весь имеющийся контент игры, одного прохождения будет недостаточно — игра предложит множество развилок и несколько финальных концовок, что добавит ей реиграбельности.

Зона отчуждения в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет разделена на 12 уникальных локаций, каждая из которых будет отличаться своим дизайном и атмосферой. В одном из показанных уровней — «Болота», которые уже знакомы фанатам по S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, игроки смогут исследовать заброшенную церковь и ее подвалы, населенные мутантами-тушканами и загадочным котом Баюном.

Как и в прошлых частях серии игр, игроков ожидают сражения с различными мутантами, поиски уникальных артефактов в аномалиях и открытие новых зон. Ролевая система будет позаимствована из первых игр франшизы, что обещает сохранить дух оригинала.

Разработчики представили разнообразный арсенал оружия, включая дробовики, пистолеты, автоматические винтовки и снайперские винтовки. В игре будет доступно 35 различных видов оружия, что позволит игрокам выбрать подходящий стиль игры.

Кроме того, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет реализовано две системы ИИ — для мирных NPC, а также враждебных существ. Фракции в Зоне станут более «живыми», способными менять лидеров и раскалываться на части, что добавит динамики в игровой процесс.

Наконец, игра порадует игроков изменением погоды в реальном времени. В любое время в Зоне может пойти дождь или начаться шторм, а молнии будут бить как в врагов, так и в главного героя, создавая непредсказуемую атмосферу.