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Bloober Team завершила разработку ремейка Silent Hill 2 — релиз 8 октября
Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября 2024 года на PS5 и PC. Хоррор получит улучшенную графику с детально проработанным окружением, обновленный геймплей и измененный пользовательский интерфейс.

Разработчик ремейка культовой игры Silent Hill 2, Матеуш Ленарт из студии Bloober Team, сообщил на своей странице в социальной сети X о завершении работы над проектом. Ожидание поклонников почти подошло к концу — игра готова к выходу.

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Silent Hill 2 Remake обещает стать настоящим визуальным и геймплейным обновлением для фанатов оригинальной версии, выпущенной в 2001 году - персонажи были перерисованы, локации переработаны, геймплейные механики обновлены, а интерфейс изменен. При этом атмосфера оригинала осталась нетронутой, а сюжет не претерпел изменений, что позволит старым поклонникам вновь погрузиться в мир ужаса и мистики.

Релиз ремейка запланирован на 8 октября текущего года. В этот день игра станет доступна на ПК и консолях PlayStation 5. Версии для Xbox Series S и Xbox Series X пока не планируются, что может огорчить владельцев этих консолей.

Silent Hill 2 Remake был разработан на современном движке Unreal Engine 5. Предварительный заказ на игру уже доступен в сервисе Steam.

#unreal engine 5 #bloober team #silent hill 2 remake
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