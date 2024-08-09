Топовый Arrow Lake сможет кратковременно увеличивать энергопотребление до 490 Вт в режиме PL4, но его постоянную максимальную мощность ограничат на уровне 295 Вт

Автор инсайдов под ником Jaykihn поделился свежими данными о характеристиках мощности процессоров следующего поколения Intel Arrow Lake. В раскрытом списке конфигураций представлены не только параметры всех моделей, но и информация о нескольких отмененных версиях.

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Согласно утечке, все чипы Intel нового семейства с разблокированным множителем будут иметь теплопакет (TDP) на уровне 125 Вт. Исключение составляют только процессоры с 6 мощными и 4 энергоэффективными ядрами, которые будут иметь TDP в 65 Вт, аналогично остальным моделям без возможности разгона.

Однако стоит учесть, что указанные цифры TDP представляют собой лишь базовые значения, к которым процессоры должны стремиться во время длительных нагрузок. В кратковременных режимах флагманские чипы смогут демонстрировать значительно более высокое энергопотребление. Например, в режиме Extreme максимальная мощность составит 295 Вт, а в режиме PL4 этот показатель может возрасти до впечатляющих 490 Вт.

К сожалению, в последнее время появилась информация о переносе мероприятия Intel Innovation 2024 на 2025 год, что ставит под сомнение сроки выхода процессоров Arrow Lake.