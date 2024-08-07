В производстве новых чипов Nova Lake будут использованы как собственные технологии Intel, так и решения сторонних производителей

Китайский портал ChinaTimes сообщил о том, что Intel активно инспектирует свои производственные мощности для подготовки к выпуску семейства новейших процессоров. Американский технологический гигант Intel планирует использовать два различных техпроцесса для производства следующего поколения своих процессоров, известного под кодовым названием Nova Lake.

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По информации источника, в производстве новых чипов будут использованы как собственные технологии Intel, так и решения сторонних производителей, включая техпроцесс Intel 14A и, возможно, 2-нм технологию TSMC. Техпроцесс Intel 14A обещает обеспечить до 15% большую производительность на ватт в сравнении с предыдущим техпроцессом Intel 18A. В дальнейшем планируется доработка технологии до версии 14A-E, что должно добавить еще 5% к производительности.

По слухам, запуск процессоров Nova Lake планируется в 2026 году. Однако недавняя утечка данных от компании Dell указывает на возможность переноса релиза на 2027 год. В любом случае, новые процессоры появятся на рынке после чипов Panther Lake. Эти изменения могут значительно повлиять на конкурентоспособность Intel в условиях растущей конкуренции на рынке процессоров, где производительность и эффективность становятся ключевыми факторами для потребителей.