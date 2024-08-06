В своем официальном блоге Intel анонсировала расширение гарантийных сроков для процессоров, которые продаются в стикерах или лотках.





Слухи о расширении гарантии на процессоры Intel подтвердились официальным заявлением компании. Теперь даже OEM-модели процессоров будут покрываться двухлетней гарантией. Эти модели процессоров, продаваемые в стикерах или лотках, которые широко используются системными интеграторами, розничными продавцами и брендами, предлагающими готовые сборки, теперь будут иметь двухлетнюю гарантию, что должно сделать их более привлекательными для потребителей.

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В своем блоге Intel представила полный список процессоров Core 13-го и 14-го поколений, на которые будет распространяться новая гарантия. В него вошли не только мощные модели процессоров с индексами KS, K и KF, но и несколько упрощенных версий с ограниченной мощностью в 65 Вт. Это расширение гарантии позволит пользователям чувствовать себя увереннее при покупке более доступных OEM-решений. Компания также подчеркнула, что новая гарантийная политика касается как новых, так и уже приобретенных ранее процессоров, и будет действовать на глобальном уровне.

Это решение призвано повысить доверие потребителей к OEM-продукции и укрепить позиции Intel на рынке. Теперь пользователи смогут рассчитывать на надежность и качество продукции Intel, независимо от того, выбирают ли они BOX-версии или более доступные OEM-модели.