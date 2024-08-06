Речь идёт о пользователях, которые используют всё ещё поддерживаемые видеокарты NVIDIA и старые процессоры

Недавние обновления графического драйвера NVIDIA GeForce версии 555 и новее привели к серьезным проблемам для пользователей компьютеров на базе устаревших процессоров. Владельцы ПК, использующих чипы без поддержки инструкции POPCNT, такие как Core 2 Duo E8400 и его аналоги от AMD, столкнулись с «синим экраном смерти» на Windows 10 и Windows 11.

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Проблема была впервые замечена пользователем X под ником TheBobPony, который сообщил о том, что установка новых версий драйверов приводит к циклической перезагрузке системы (бутлуп). Эта ситуация продолжается до тех пор, пока операционная система не инициирует восстановление, что создает значительные неудобства для пользователей.

Для решения данной проблемы эксперты рекомендуют изменить настройки «Центра обновления Windows» и отключить автоматическую загрузку драйверов. Это позволит предотвратить установку проблемных обновлений и сохранить стабильность работы операционной системы.