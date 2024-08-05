Пользователь YouTube Vyathaen поделился новым видео, демонстрирующим режим 4x FPS утилиты LSFG

Разработчики утилиты Lossless Scaling Frame Generation (LSFG), позволяющей включать генерацию кадров на всех графических ускорителях в любых играх, анонсировали масштабное обновление, которое добавит новый режим 4x FPS. Об этом сообщает портал Wccftech, ссылаясь на информацию от популярного ютубера под псевдонимом Vyathaen.

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Новый режим 4x FPS позволит игрокам увеличить частоту кадров в четыре раза, при этом задержка останется на уровне режима 2x FPS, что является значительным улучшением для геймеров, стремящихся к более плавному игровому процессу без заметной потери производительности. Тестеры уже подтвердили эффективность нового режима.

Напомним, что в июне этого года состоялся релиз версии 2.1 утилиты LSFG, в которой было представлено множество нововведений, включая режим 3x FPS, обеспечивающий увеличение частоты кадров в три раза. Также разработчики улучшили работу режима 2x FPS, исправили ряд багов и оптимизировали взаимодействие с мониторами с высокой частотой обновления.

Ожидаемая версия LSFG 2.2 с новым режимом 4x FPS пока не имеет точной даты выхода.