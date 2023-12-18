Новые линейки блоков питания FSP, включая флагманский Cannon Pro на 2500W, готовятся к выходу в 2024 году

Тайваньский производитель блоков питания FSP представил свои планы на 2023 и 2024 годы, включая новые линейки блоков питания с обновленными наименованиями: серию VITA для начального уровня, серию ADVAN для среднего класса, а также высокопроизводительные серии MEGA и DAGGER. Обновленные наименования помогут понять разницу между доступными, массовыми и премиальными предложениями по мощности и сертификации эффективности.

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В число новых моделей входят блоки питания мощностью более 1500 Вт, предназначенных для максимальных систем, резервные блоки для серверов, обеспечивающие бесперебойную работу, а также и блоки питания с эффективностью 80+ Titanium для экологически безопасных сборок. Особое внимание привлечет 100% модульный флагманский блок питания FSP с ошеломляющей мощностью 2500 Вт и новейшими разъемами питания видеокарты 12V-2×6 / PCIe Gen5, который заменит 12VHPWR.

Новый блок питания мощностью 2500 Вт, известный как Cannon Pro, оборудован четырьмя разъемами 12V-2×6 PCIe Gen5 для питания самых мощных графических процессоров и тремя 6+2pin PCI-E разъемами. Он также соответствует спецификациям ATX 3.1 и спецификации 80+ Platinum, а также использует обновленную версию разъема 12VHPWR PCIe Gen 5. Благодаря своей высокой мощности, блок питания Cannon Pro должен быть способен запитать сразу четыре графических процессора NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Цены и начало продаж новых продуктов FSP пока не объявлены, поэтому нам придется подождать, пока они появятся на рынке в 2024 году.