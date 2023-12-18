AMD EPYC Turin также может иметь до 128 стандартных ядер Zen 5

В будущем году компания AMD планирует выпустить новые процессоры на архитектуре Zen 5, включая серверные процессоры AMD EPYC Turin. В настоящее время образцы этих процессоров уже проходят испытания в лабораториях компании. Они будут использовать дизайн Socket SP5 (LGA6096) и будут иметь большее количество ядер.

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Последняя информация указывает на то, что процессоры AMD EPYC Turin будут содержать крупный кристалл ввода-вывода(IOD, Input/Output D) и 16, либо 12 чипов с ядрами x86. В первом случае, чипы на архитектуре Zen 5 будут иметь 8 ядер и 32 МБ L3-кэша на одном чиплете, что дает возможность получить до 128 ядер с 512 МБ кэша L3.

Во втором случае, будут использоваться чиплеты уже с 16 ядрами и 32 МБ кэша L3 на архитектуре Zen 5c, что позволит разместить на одном процессоре 192 ядра и 384 МБ L3-кэша. Предполагается, что чиплеты будут изготовлены по 4-нм технологии компанией TSMC. Обе серии процессоров будут поддерживать оперативную память DDR5-6000, работающую в 12-канальном режиме.





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Дополнительная информация о новых серверных процессорах AMD EPYC Turin будет анонсирована в следующем году.