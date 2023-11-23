ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming White 20 ГБ OC получила новый дизайн с белой цветовой схемой

Компания ASRock, известный мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК, представила новую видеокарту - ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20 ГБ OC. Она оснащена графическим процессором AMD Radeon RX 7900 XT и построена по 5-нм техпроцессу. Новый дизайн с белой цветовой схемой предназначен для любителей игр, которые хотят иметь ПК в белой тематике.

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ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20 ГБ OC обладает 84 вычислительными блоками и 5376 потоковыми процессорами с тактовой частотой до 2450 МГц в режиме Boost и базовой игровой частотой 2075 МГц. Графический ускоритель оснащен 20 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 20 Гбит/с и 80 МБ кэш-памяти Infinity, что позволяет играть в разрешении 4K при самых высоких настройках.





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Видеокарта ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20 ГБ OC получила систему охлаждения Phantom Gaming 3X, которая имеет 3 вентилятора диаметром 100 мм и тепловые трубки Ultra-fit, обеспечивающие высокую эффективность охлаждения. Светодиоды ARGB с поддержкой технологии ASRock Polychrome SYNC, представляют пользователям возможность настраивать световые эффекты на свой вкус, а металлический каркас и задняя панель призваны защитить печатную плату от изгиба. Компоненты видеокарты Super Alloy обеспечивают стабильность и долгую работу.