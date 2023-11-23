Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Patriot представили компактный SSD VP4000 Mini M.2 2230
Patriot VP4000 Mini M.2 2230 в компактном исполнении и объемом до 2 Тб появится в 2024 году

реклама

Компания Patriot Memory, известный производитель высокопроизводительных модулей памяти, твердотельных накопителей, флэш-накопителей и игровой периферии, объявила о скором выпуске своего нового внутреннего твердотельного накопителя - VP4000 Mini M.2 2230 PCIe Gen4 x4.

реклама

VP4000 Mini является первым в мире твердотельным накопителем M.2 2230, выпущенным игровым подразделением компании, Viper Gaming. Он обладает высокой скоростью последовательного чтения до 5000 МБ/с и скоростью последовательной записи до 3500 МБ/с, а также имеет специальную ультратонкую теплорассеивающую пластину. Благодаря большому объему памяти до 2 ТБ и компактному корпусу, VP4000 Mini полностью совместим с портативными игровыми консолями, такими как ROG Ally и Steam Deck. Он также совместим с другими тонкими ПК, ноутбуками и планшетами, включая Microsoft Surface, что делает его универсальным решением для хранения данных, подходящим как для геймеров, так и для технических энтузиастов и создателей контента.


"Главная цель Viper Gaming - постоянное внедрение инноваций в игровом мире", — заявил Лес Генри, вице-президент по продажам в Северной и Южной Америке. "Мы рады расширить наше присутствие в мире портативных консолей в 2024 году".

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Официальный выпуск Patriot VP4000 Mini запланирован на 2024 год, однако, точная дата начала продаж и стоимость накопителя пока не известны.

#patriot #viper gaming #patriot memory #m.2 2230 #patriot vp4000 #patriot vp4000 mini m.2 2230
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Military Watch: силы США на Ближнем Востоке, в Европе и Азии уязвимы из-за дефицита ПВО
Журнал Military Watch: дефицит ПВО делает силы США все более уязвимыми
Patriot Memory анонсировала VP4000 Mini — быстрый M.2 SSD формата 2230 для компактных устройств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
3
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
+
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
3
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
2
Китайская видеокарта Moore Threads получила +80% производительности в играх с новым драйвером
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
28
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
17
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Spambomber23
19:33
Зачем тора питься? Всё должно быть поэтапно. Для начала - дульнозарядные чугунные пушки, стреляющие ядрами.
ВСУ переходят на 105-мм гаубицы – почему заявления американской прессы далеки от реальности
Spambomber23
19:31
Свежие фото о работе наших ДРГ на Сумщине и не только: https://ok.ru/video/6498788575872
ВСУ переходят на 105-мм гаубицы – почему заявления американской прессы далеки от реальности
DIP48
19:31
"Америка с нами !"- ну что, хохлы, сильно вам помогли Америка с НАТО ? Мазохисты
ВСУ переходят на 105-мм гаубицы – почему заявления американской прессы далеки от реальности
DIP48
19:30
Хохлы - мазохисты))). Любят, чтоб было погорячее.
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
Ultimauser
19:29
Туда встроили FIIO KA13
Механическая клавиатура от FiiO для аудиофилов оснащена встроенными усилителями для наушников
DIP48
19:29
Чехи еще за ВОВ не ответили. Вечные немецкие холопы и подхалимы. Отпетляли от ответственности за поддержку немецких нацистов. Когда ударно вкалывали на немцев и СС, клепая немцам танки, самоходки и пр...
В Кремле прокомментировали выпад президента Чехии о том, что Россия «угроза номер один» для Европы
Reqder
19:27
Ну многие утверждения спорные. Тут же не только от карты зависит но и от связки процессор моник. Поэтому все относительно. Не все умеют собирать сбалансированные сборки. 1650 карта бюджет, бюджет. Бол...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Sergey Britan
19:27
Меньше смотри ТВ! Просвещенный мир, не холопская ли Рассея?
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
Робин Гудеичь
19:25
Так и до использованных контрацептивов дойти можно, с Авито. Есть вещи которые надо брать с магазина и гарантия на видеокарту, по моему одна из таких вещей.
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Командор Рамирес
19:23
любая приставка = перверсивная анальная квазидофаминовая затычка
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем