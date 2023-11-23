Patriot VP4000 Mini M.2 2230 в компактном исполнении и объемом до 2 Тб появится в 2024 году

Компания Patriot Memory, известный производитель высокопроизводительных модулей памяти, твердотельных накопителей, флэш-накопителей и игровой периферии, объявила о скором выпуске своего нового внутреннего твердотельного накопителя - VP4000 Mini M.2 2230 PCIe Gen4 x4.

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VP4000 Mini является первым в мире твердотельным накопителем M.2 2230, выпущенным игровым подразделением компании, Viper Gaming. Он обладает высокой скоростью последовательного чтения до 5000 МБ/с и скоростью последовательной записи до 3500 МБ/с, а также имеет специальную ультратонкую теплорассеивающую пластину. Благодаря большому объему памяти до 2 ТБ и компактному корпусу, VP4000 Mini полностью совместим с портативными игровыми консолями, такими как ROG Ally и Steam Deck. Он также совместим с другими тонкими ПК, ноутбуками и планшетами, включая Microsoft Surface, что делает его универсальным решением для хранения данных, подходящим как для геймеров, так и для технических энтузиастов и создателей контента.





"Главная цель Viper Gaming - постоянное внедрение инноваций в игровом мире", — заявил Лес Генри, вице-президент по продажам в Северной и Южной Америке. "Мы рады расширить наше присутствие в мире портативных консолей в 2024 году".

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Официальный выпуск Patriot VP4000 Mini запланирован на 2024 год, однако, точная дата начала продаж и стоимость накопителя пока не известны.