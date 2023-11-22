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Сегодня были опубликованы официальные системные требования для игры Tekken 8, которые указывают, что для запуска игры не требуется очень мощная система.
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Требования были опубликованы на странице игры в магазине Steam и указывают, что игре потребуется около 100 ГБ свободного дискового пространства. При этом, минимальные и рекомендуемые системные требования для игры Tekken 8 не являются особенно требовательными, поскольку для запуска игры достаточно старых процессоров, таких как Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600 и графических процессоров, уровня GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X. Однако, для более комфортного игрового процесса рекомендуется использовать более новые процессоры и видеокарты, такие как Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600 и RTX 2070/RX 5700 XT. Как для минимальных, так и для рекомендуемых характеристик гарантируется работа игры со стабильным количеством кадров на уровне 60 и выше, хотя и не указано в каком разрешении.
Дата выхода Tekken 8 на PC, PS5, PS4 и Xbox Series X/S во всем мире намечена на 26 января 2024 года. Более подробно с системными требованиями можете ознакомиться на странице игры в Steam.