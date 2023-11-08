Первый трейлер GTA 6 выйдет уже в декабре 2023 и будет посвящен 25-летию Rockstar

Официальный анонс Grand Theft Auto VI не заставил себя долго ждать. Компания Rockstar Games подтвердила, что первый трейлер игры Grand Theft Auto VI будет представлен уже в следующем месяце, в декабре 2023 года. Это заявление было сделано после утреннего сообщения от инсайдера Джейсона Шраера, который заявил, что Rockstar готовится официально анонсировать игру в ближайшие дни.

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В сообщении в блоге Rockstar, посвященном 25-летию студии, соучредитель и президент компании Rockstar Games Сэм Хаузер подтвердил эту информацию, опубликовав заявление, в котором он сообщил о дате выхода первого трейлера GTA 6.

"Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto. Мы с нетерпением ждем еще многих лет возможности поделиться этим опытом со всеми вами", - написал Хаузер.

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Однако, несмотря на это, подробности о самой игре пока остаются неизвестными. В предыдущих отчетах говорилось, что действие игры происходит в обновленной версии Vice City, вымышленном городе, который является версией Майами. Главные герои игры - это мужчина и женщина. Эти детали были получены из более раннего отчета Bloomberg об игре.