Моддер под ником XilaMonstrr создал пакет 4K текстур для Starfield с использованием инструментов на базе искусственного интеллекта.

Сообщество Starfield продолжает работать над любительскими обновлениями, которые помогают улучшить игру, учитывая отзывы игроков космической оперы Bethesda. Недавно моддер XilaMonstrr создал пакет текстур, который значительно улучшает качество поверхностей архитектурных сооружений в игре.

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Starfield имеет множество модов, включая неофициальный патч, который позволяет отражать поверхности учитывать динамические источники света. Однако это последнее обновление было направлено на улучшение рендеринга зданий и сооружений в игре.

Пакет текстур, созданный XilaMonstrr, внес значительные изменения в Starfield, улучшив качество текстур до 4K по сравнению с разрешением 1K (или иногда 512) оригиналов. Он использовал инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как Chainner и ESRGAN, чтобы сохранить стиль космической оперы. В итоге, текстуры получили высокую степень детализации и реализуются с увеличенным уровнем графической отрисовки.

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Важно отметить, что на данный момент официальная поддержка модов Starfield недоступна. Компания Bethesda заявила, что команда Starfield уже работает над этим и планирует представить ее на ПК и консолях в начале следующего года, подобно тому, что уже было сделано с Skyrim и Fallout 4.