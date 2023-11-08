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Новый мод для Starfield добавляет в игру 4K текстуры и улучшает рендеринг поверхностей
Моддер под ником XilaMonstrr создал пакет 4K текстур для Starfield с использованием инструментов на базе искусственного интеллекта.

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Сообщество Starfield продолжает работать над любительскими обновлениями, которые помогают улучшить игру, учитывая отзывы игроков космической оперы Bethesda. Недавно моддер XilaMonstrr создал пакет текстур, который значительно улучшает качество поверхностей архитектурных сооружений в игре.

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Starfield имеет множество модов, включая неофициальный патч, который позволяет отражать поверхности учитывать динамические источники света. Однако это последнее обновление было направлено на улучшение рендеринга зданий и сооружений в игре.

Пакет текстур, созданный XilaMonstrr, внес значительные изменения в Starfield, улучшив качество текстур до 4K по сравнению с разрешением 1K (или иногда 512) оригиналов. Он использовал инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как Chainner и ESRGAN, чтобы сохранить стиль космической оперы. В итоге, текстуры получили высокую степень детализации и реализуются с увеличенным уровнем графической отрисовки.

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Важно отметить, что на данный момент официальная поддержка модов Starfield недоступна. Компания Bethesda заявила, что команда Starfield уже работает над этим и планирует представить ее на ПК и консолях в начале следующего года, подобно тому, что уже было сделано с Skyrim и Fallout 4.

#bethesda game studios #starfield #bethesda #starfield 4k #starfield моды
Источник: aroged.com
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