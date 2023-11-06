Холли Лонгдейл поделилась подробностями о планах выхода WoW на Xbox: "Конечно, это интересно, и мы постоянно обсуждаем это"

Многие игроки World of Warcraft надеялись увидеть анонс версии игры для Xbox во время проведения мероприятия BlizzCon. Однако этого не произошло. Тем не менее, на выставке было представлено множество интересных новостей из популярной MMORPG, что свидетельствует о заинтересованности компании Blizzard в дальнейшем развитии своей игры.

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Журналисты BlizzCon поинтересовались у Холли Лонгдейл, исполнительного продюсера и вице-президента World of Warcraft, о возможности выпуска игры на консолях Xbox. Представитель компании заявила, что такой вариант несомненно есть и они постоянно обсуждают такую возможность. Однако, по её словам, техническая реализация этого проекта может быть сложной задачей. Тем не менее, она отметила, что компания находится в "хорошем положении" для реализации таких проектов.

Холли Лонгдейл также ответила на вопрос о возможности появления World of Warcraft в Game Pass после слияния Blizzard с Microsoft. Она заявила, что пока не обсуждала этот вопрос со своей новой компанией.

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Стоит отметить, что Фил Спенсер, руководитель подразделения Microsoft Gaming и другие представители Xbox уже посещали Blizzard, однако “прямо сейчас у них нет ответов” о совместной работе Blizzard и Xbox.