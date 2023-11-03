Google Chrome 120 не будет поддерживать Android Nougat, в результате чего пользователи Android 7.0 и 7.1 останутся без поддержки

За последнее десятилетие Google Chrome стал самым популярным веб-браузером на настольных компьютерах и мобильных устройствах. Несмотря на критику, связанную с его потреблением ресурсов, он все равно остается одним из лучших браузеров. Недавно Chrome получил обновление Material You с версией 117. Однако люди, использующие Android-телефоны старше семи лет и работающие на Android 7.0, могут столкнуться с проблемой отсутствия поддержки Chrome.

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Google Chrome Enterprise and Education Release Notes, последняя версия которой была опубликована 25 октября, указывает, что Chrome 120, который будет выпущен в стабильной версии 6 декабря, не будет поддерживать Android Nougat. Chrome 119, который был выпущен быстрее, чем обычно, станет последней версией Chrome для Android с поддержкой Nougat. Согласно последним данным, только 2,6% пользователей Android используют устройства с операционной системой 7.0 Nougat или 7.1 Nougat. В то же время, Android 13 является самой популярной операционной системой Android, так как она установлена на 22,4% всех устройств. К слову, почти год назад Google объявил, что Android 6.0, также известный как Android Marshmallow, потеряет поддержку с выпуском Chrome 107.

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Google Chrome был впервые выпущен в стабильной версии в 2008 году и занял позицию самого часто используемого мобильного браузера в мире. Даже на устройствах iOS Chrome постоянно борется за превосходство с Safari от Apple.